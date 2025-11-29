Dopo la scelta di Raffaele di lasciare il suo posto di lavoro, le anticipazioni di Un posto al sole svelano il nuovo portiere di Palazzo Palladini. Nonostante le proteste del web, il momento che i fan di Un posto al sole temevano, è arrivato. Raffaele Giordano, storico portiere di Palazzo Palladini che, in quasi 30 anni, è stato il custode di tutti i segreti del Palazzo e dei suoi inquilini, lascia ufficialmente il suo posto. (Fonte Raiplay) – L’opinionista.it Per Raffaele che, dal suo lavoro ha ricevuto tante gioie ma a causa del quale ha dovuto affrontare anche tanti momenti difficili, è il momento di salutare un posto che, per lui, è casa. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Un Posto al Sole, anticipazioni: chi sarà il nuovo portiere, il voto dei condomini è un colpo di scena