Un Posto al Sole anticipazioni | chi sarà il nuovo portiere il voto dei condomini è un colpo di scena
Dopo la scelta di Raffaele di lasciare il suo posto di lavoro, le anticipazioni di Un posto al sole svelano il nuovo portiere di Palazzo Palladini. Nonostante le proteste del web, il momento che i fan di Un posto al sole temevano, è arrivato. Raffaele Giordano, storico portiere di Palazzo Palladini che, in quasi 30 anni, è stato il custode di tutti i segreti del Palazzo e dei suoi inquilini, lascia ufficialmente il suo posto. (Fonte Raiplay) – L’opinionista.it Per Raffaele che, dal suo lavoro ha ricevuto tante gioie ma a causa del quale ha dovuto affrontare anche tanti momenti difficili, è il momento di salutare un posto che, per lui, è casa. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Che ruolo avrà @whoopigoldberg Repost #whoopiegoldberg #unpostoalsole? ? - facebook.com Vai su Facebook
Un Posto al Sole anticipazioni dal 1° al 5 dicembre 2025 - Vediamo insieme con noi le trame e le anticipazioni della soap opera partenopea di Un Posto al Sole in onda su Rai 3. Secondo mondotv24.it
Un posto al sole, anticipazioni dicembre: Alice ed Elena pronte a dire addio a Napoli - Dopo aver scoperto che Roberto e Marina hanno approfittato della situazione di Vinicio, Alice decide di lasciare Napoli per sempre con il suo ragazzo ... Segnala it.blastingnews.com
Un Posto al Sole, le anticipazioni dall'1 al 5 dicembre: il ritorno di Chiara mette fine alle liti - Il ritorno a Napoli di Chiara Petrone promette di regalare momenti di alta tensione ai soci dei Cantieri, che a quanto pare avevano fatto i conti senza l’oste. Segnala ilmattino.it