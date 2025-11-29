Un patto per l’Italia con gli imprenditori del Bene | la Fondazione Guido Carli promuove la competitività etica

Roma, 29 novembre 2025 – Crescere con saggezza, prosperare con responsabilità. Un Manifesto sulla competitività etica in sei punti è alla base del ‘Patto per l’Italia’ siglato idealmente ieri nella Sala Koch del Senato della Repubblica tra Fondazione Guido Carli, istituzioni e ‘ imprenditori del bene’. L’intesa, ispirata alle migliori esperienze del nostro tessuto produttivo, è il lascito della Convention ‘Il Futuro in Movimento. Strategie per un’Italia protagonista. Dall’energia all’impresa, come competere nello scenario globale’ promossa dalla Fondazione presieduta da Romana Liuzzo: un contributo qualificato di idee a supporto dell’azione del Governo per riconquistare alla Nazione la centralità che merita nello scacchiere internazionale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

