Un parroco al servizio di tutti | in ricordo di Don Raffaele Abete

C'è un aggettivo che oggi si usa poco, forse perché troppo semplice per il nostro vocabolario sofisticato, chirurgico, intellettualoide. Ma è proprio quello che ci viene in mente pensando a lui: buono. Don Raffaele Abete, parroco di Melito, morto ad appena 59 anni, era buono. Un parroco al servizio di tutti: in ricordo di Don .

