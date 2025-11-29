Un parroco al servizio di tutti | in ricordo di Don Raffaele Abete
C’è un aggettivo che oggi si usa poco, forse perché troppo semplice per il nostro vocabolario sofisticato, chirurgico, intellettualoide. Ma è proprio quello che ci viene in mente pensando a lui: buono. Don Raffaele Abete, parroco di Melito, morto ad appena 59 anni, era buono. Un parroco al servizio di tutti: in ricordo di Don . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Un augurio al nuovo parroco fr. Francesco Narcisi che inizia un nuovo cammino al servizio della nostra Parrocchia di San Domenico a Messina - facebook.com Vai su Facebook
Donna trovata morta a Napoli, il parroco parla di Nunzia Cappitelli: "Non ha mai manifestato disagio" - Il ricordo del parroco di Nunzia Cappitelli, la donna di 51 anni trovata morta nella sua casa di Napoli: "Era gentile e riservata" ... Da virgilio.it
Il ricordo di don Zelio, la scelta di donarsi - Era l’8 dicembre 1969 quando il giovane parroco di Piancastagnaio, don Zelio Vagaggini, diede via a quel significativo progetto ... Come scrive msn.com