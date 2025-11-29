Un papa per rialzare il Paese dei Cedri Come leggere il viaggio di Leone in Libano
Milletrecento giornalisti accreditati a Beirut per seguire la visita di papa Leone XIV. La grande attenzione del mondo, e probabilmente del mondo arabo in particolare, per questa visita premia non solo la nota attenzione del Vaticano per il “piccolo” Libano tanto che Beirut è la prima metropoli del mondo nella quale si reca in visita pastorale, per tre giorni, ma anche per il messaggio che porta a una regione messa sottosopra da anni di guerra: questo messaggio è in poche parole “una pace disarmata e disarmante”. Perché lo manderà a tutti da Beirut? Il Libano è il solo Paese arabo dove i cristiani oltre ad avere una presenza numerosa hanno anche un peso politico molto rilevante. 🔗 Leggi su Formiche.net
Terza giornata di visita di Papa Leone in Turchia. Il Pontefice ha visitato la Moschea Sultan Ahmed, nota anche come "Moschea Blu", una delle più importanti moschee di Istanbul, è stato accolto e accompagnato nel luogo di culto islamico dal Capo della Diya - facebook.com Vai su Facebook
Papa Leone XIV in medioriente , in Libano dal 30 novembre al 2 dicembre con il tema «Beati i costruttori di pace» - Grande attesa per la visita del santo padre nel paese dei cedri, dove si riuniranno ottantamila pellegrini cristiani da Siria, Iraq, Giordania e Egitto ... Scrive rtl.it
Papa Leone: Gratitudine per l'assistenza che questo Paese offre ai migranti - "Esprimo gratitudine per l’assistenza che questo Paese offre con grande generosità ai migranti, che sempre più bussano alle sue porte, come pure il suo impegno nella lotta contro il traffico di esseri ... Riporta ilgiornale.it