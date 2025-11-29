un papa per rialzare il paese dei cedri come leggere il viaggio di leone in libano

Milletrecento giornalisti accreditati a Beirut per seguire la visita di papa Leone XIV. La grande attenzione del mondo, e probabilmente del mondo arabo in particolare, per questa visita premia non solo la nota attenzione del Vaticano per il “piccolo” Libano tanto che Beirut è la prima metropoli del mondo nella quale si reca in visita pastorale, per tre giorni, ma anche per il messaggio che porta a una regione messa sottosopra da anni di guerra: questo messaggio è in poche parole “una pace disarmata e disarmante”. Perché lo manderà a tutti da Beirut? Il Libano è il solo Paese arabo dove i cristiani oltre ad avere una presenza numerosa hanno anche un peso politico molto rilevante. 🔗 Leggi su Formiche.net

