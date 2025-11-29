Un mese per la prevenzione dell’osteoporosi alla farmacia Giotto

Arezzo, 29 novembre 2025 – Un mese dedicato alla p revenzione dell’osteoporosi alla Farmacia Comunale “Giotto ”. Da lunedì 1 dicembre a sabato 27 dicembre, la farmacia di viale Giotto ospiterà la strumentazione per effettuare l’esame della Densitometria Ossea Computerizzata a Ultrasuoni che, con rapidità e affidabilità, permette di evidenziare i cambiamenti qualitativi e quantitativi della struttura scheletrica, potendo così cogliere eventuali segnali di rischio da approfondire con il proprio medico. Lo screening, consigliato soprattutto per donne in menopausa, viene svolto attraverso la trasmissione di onde a ultrasuoni al calcagno con cui è possibile anticipare, diagnosticare e controllare una patologia silenziosa e asintomatica quale l’osteoporosi che, solo in Italia, interessa circa cinque milioni di persone, spesso senza averne consapevolezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un mese per la prevenzione dell’osteoporosi alla farmacia “Giotto”

Altri contenuti sullo stesso argomento

Sapevi che novembre è il mese della prevenzione al maschile? Conosciuto anche come “Movember” dall’unione di novembre e moustache, baffi, questo mese è dedicato a favorire scambi di informazioni e incontri con gli urologi. La prevenzione è ottima amic - facebook.com Vai su Facebook

17/11 Giornata Internazionale eliminazione tumore della cervice uterina e mese prevenzione oncologica maschile. In @IstTumori ambulatorio vaccinale gratuito per HPV Iniziativa rivolta a entrambi i sessi, fino a 26 anni e/o appartenenti alle categorie a rischio Vai su X

Un mese dedicato alla prevenzione cardiologica nelle Farmacie Comunali - L’iniziativa è promossa dalle Farmacie Comunali di Arezzo che, da sabato 21 settembre a lunedì 21 ottobre, ... Come scrive lanazione.it

in Lombardia, farmacie sempre più hub di prevenzione e servizi: oltre 506mila vaccinazioni in un mese - Alla tappa milanese del roadshow di Federfarma Lombardia si è discusso del ruolo strategico delle farmacie nella sanità territoriale: prevenzione, digitalizzazione e telemedicina stanno rafforzando pr ... Si legge su farmacista33.it

Un mese sulla prevenzione dell’ipertensione nelle Farmacie Comunali di Arezzo - Arezzo, 8 maggio 2025 – Un intero mese dedicato alla conoscenza e alla prevenzione dell’ipertensione. Si legge su lanazione.it