Un mare di girasoli al campetto di via Dezza I genitori di Alex | Le brave persone possono vincere contro ogni forma di male

Milano, 29 novembre 2025 – Qualcuno l'ha già ribattezzata "la rivoluzione dei girasoli". Una rivoluzione gentile, come voleva essere quel gesto d'amore di una mamma che cerca di sopravvivere alla morte di un figlio di appena 15 anni, e che ha dato fastidio a qualcuno che ora dovrà fare i conti con l'aridità del proprio cuore. Al campetto di via Dezza da giorni c'è una processione colorata di giallo girasole e oggi si è tenuto il momento più commovente: lì dove nel 2017 Alessandro Meszley si è accasciato mentre giocava a basket, ucciso da un malore, c'erano anche i genitori, sostenuti da una comunità che ha saputo ribaltare qualsiasi stereotipo negativo su Milano.

