Un incontro unico | L' arte del Centro d' Arte Racconti immagini suoni a Palazzo Bo

“L’arte del Centro d’Arte” è uno speciale evento che avrà luogo sabato 29 novembre, dalle 15.30 alle 19.30, presso l’Aula Nievo di Palazzo Bo. Si tratta di un tavolo, in occasione degli 80 anni dalla sua fondazione, in cui il Centro d’Arte dell’Università di Padova riunisce i principali. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Padova celebra 80 anni di ricerca musicale: “L’arte del Centro d’Arte” a Palazzo Bo - A Palazzo Bo l’evento “L’arte del Centro d’Arte” ripercorre 80 anni di ricerca musicale e curatela innovativa. nordest24.it scrive

L'arte del Centro d'Arte - “L’arte del Centro d’Arte” è uno speciale evento, nel pomeriggio di sabato 29 novembre, a Palazzo Bo organizzato dal Centro d’Arte dell’Università di Padova in occasione degli 80 anni dalla sua ... Secondo ilbolive.unipd.it

