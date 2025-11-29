Un francobollo dedicato a Umberto Veronesi nel centenario della sua nascita

ROMA – Poste Italiane comunica che oggi, 28 novembre 2025, viene emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy un francobollo appartenente alla serie tematica “i valori sociali” dedicato a Umberto Veronesi, nel centenario della nascita, relativo al valore della tariffa B pari a 1.30 €. Tiratura: duecentomilaventicinque esemplari. Foglio: quarantacinque esemplari. Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva con imbiancante ottico. Bozzetto a cura del Centro Filatelico dell’Officina Carte Valori e Produzioni Tradizionali dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

