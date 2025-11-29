Un evento per la finale di Adotta un esordiente e l' assegnazione del premio Samadi

Brindisireport.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

MESAGNE - Sacrificio, impegno, capacità di emozionare e tanti altri valori umani saranno alla base dell’evento che il prossimo 4 dicembre,alle ore 18:30 all’interno dell’Auditorium del Castello Svevo di Mesagne, vedrà incrociarsi due appuntamenti di rilievo del territorio brindisino: il XV Premio. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Progetto chebec: evento finale - Il 13 e il 14 ottobre, dalle 15 alle 19, Arty Farty ospiterà a Lione l'Evento Finale del Progetto Interreg Med Chebec. Da regione.lazio.it

Cerca Video su questo argomento: Evento Finale Adotta Esordiente