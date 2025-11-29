Un evento per la finale di Adotta un esordiente e l' assegnazione del premio Samadi
MESAGNE - Sacrificio, impegno, capacità di emozionare e tanti altri valori umani saranno alla base dell’evento che il prossimo 4 dicembre,alle ore 18:30 all’interno dell’Auditorium del Castello Svevo di Mesagne, vedrà incrociarsi due appuntamenti di rilievo del territorio brindisino: il XV Premio. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
