Un colpo di pistola al petto così è morta Stefania Paese sotto shock
Città della Pieve (Perugia), 29 novembre 2025 – È stata raggiunta al petto da un colpo di pistola che l'ha uccisa Stefania Terrosi, 59 anni, originaria di Siena e impiegata presso un'impresa di pulizie, trovata morta in casa a Città delle Pieve, e a ucciderla è stato il convivente, Antonio Iacobellis, cinquantanovenne sottufficiale in quiescenza dell'Aeronautica militare, che si è poi suicidato con la stessa arma. È quanto sta emergendo dalle indagini dei carabinieri coordinati dalla Procura di Perugia. Una frazione sotto shock. Poco prima di mezzogiorno, i militari della compagnia di Città della Pieve sono intervenuti nella frazione Po’ Bandino dove hanno rinvenuto i corpi nel soggiorno della casa. 🔗 Leggi su Lanazione.it
