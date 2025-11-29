Un colpo di pistola al petto così è morta Stefania Paese sotto shock

Lanazione.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Città della Pieve (Perugia), 29 novembre 2025 – È stata raggiunta al petto da un colpo di pistola che l'ha uccisa Stefania Terrosi, 59 anni, originaria di Siena  e impiegata presso un'impresa di pulizie, trovata morta in casa a Città delle Pieve, e a ucciderla è stato il convivente, Antonio Iacobellis, cinquantanovenne sottufficiale in quiescenza dell'Aeronautica militare, che si è poi suicidato con la stessa arma. È quanto sta emergendo dalle indagini dei carabinieri coordinati dalla Procura di Perugia. Una frazione sotto shock. Poco prima di mezzogiorno, i militari della compagnia di Città della Pieve sono intervenuti nella frazione Po’ Bandino dove hanno rinvenuto i corpi nel soggiorno della casa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

un colpo di pistola al petto cos236 232 morta stefania paese sotto shock

© Lanazione.it - Un colpo di pistola al petto, così è morta Stefania. Paese sotto shock

Altri contenuti sullo stesso argomento

“Quattro colpi di pistola al petto, tra le due spalle”: l’autopsia sul volontario del 118 ucciso in Sardegna - "La vittima è stata raggiunta da quattro colpi di pistola all’altezza del petto, nella zona compresa tra le due spalle". Scrive fanpage.it

Colpo di pistola al petto. È gravissimo - Uno sparo ieri mattina ha improvvisamente squarciato la tranquillità di Cavallina, frazione di Barberino di Mugello a due passi dal lago di Bilancino. Segnala lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Colpo Pistola Petto Cos236