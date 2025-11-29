Un Burraco solidale a sostegno della ricerca l' iniziativa di Fondazione Colangiocarcinoma al Correale

Un torneo di Burraco solidale per sostenere la ricerca sul Colangiocarcinoma, un tumore che colpisce i dotti biliari, canali che trasportano la bile dal fegato all'intestino. L'evento si svolgerà domani 30 novembre presso l'auditorium del Collereale, dove l'appuntamento è fissato alle 16.L'evento. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

