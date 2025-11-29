Un bug nel sistema di controllo degli Airbus 320 | ne restano a terra 6.000 disagi per i passeggeri in tutto il mondo

Le radiazioni solari intense potrebbero interferire con i computer di controllo di bordo degli Airbus 320. Il bug ha lasciato a terra, per cautela, circa 6.000 aerei di linea, la metà in forza all’azienda. I toni sono rassicuranti: basterà un aggiornamento al software e i voli potranno riprendere. In Italia le ripercussioni appaiono contenute, nel Regno Unito l’autorità ha avvisato che in giornata ci saranno “disagi e cancellazioni”. L’azienda aerospaziale ha fatto sapere di aver trovato la falla dopo aver svolto accertamenti su un incidente avvenuto tra gli Stati Uniti e il Messico: un volo di linea della JetBlue Airways dopo aver perso quota in modo improvviso era stato costretto a un atterraggio di emergenza in Florida, a Tampa, e almeno 15 persone erano rimaste ferite. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Un bug nel sistema di controllo degli Airbus 320: ne restano a terra 6.000, disagi per i passeggeri in tutto il mondo

