Rustem Umerov emerge in queste ore come una delle figure più rilevanti della leadership ucraina. La sua nomina a nuovo capo della delegazione per i negoziati negli Stati Uniti sancisce un cambio di fase tanto nella strategia di Kiev quanto nel modo in cui il presidente Volodymyr Zelensky intende presentarsi ai suoi alleati internazionali. La decisione arriva all'indomani delle dimissioni di Andriy Yermak, il potentissimo capo di gabinetto presidenziale, travolto dalla perquisizione della sua abitazione nell'ambito di un'indagine anticorruzione che ha scosso il vertice politico ucraino. In questo vuoto improvviso, Zelensky ha scelto un uomo di assoluta fiducia, che negli ultimi anni ha scalato rapidamente i centri nevralgici del potere.

© Ilgiornale.it - Umerov, l’uomo della sicurezza che Zelensky manda a trattare con gli Usa