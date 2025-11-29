Umbre Best Experience 2025 | premiate le migliori esperienze turistiche del territorio ecco tutti i vincitori
Sono stati premiati i vincitori di “Umbre Best Experience 2025”, iniziativa promossa dalla rete al femminile con vocazione turistica Umbre (United Marketing for Business and Regional Experience) e destinata alle migliori e più innovative esperienze turistiche realizzate sul territorio.I. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Città della Pieve tra le TOP 20 mete umbre scelte dai turisti stranieri Città della Pieve si conferma ancora una volta una delle destinazioni più amate dell’Umbria. I dati ufficiali diffusi dalla Regione Umbria relativi ai flussi turistici del terzo trimestre 2025 colloca - facebook.com Vai su Facebook
