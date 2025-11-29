ULTIM’ORA! CANALE 5 ACCORCIA ANCORA NUZZI LE SOAP PRONTE A PRENDERSI TUTTO?

Canale 5 ha cambiato il palinsesto ma, ultim'ora, gli orari sono variati ancora. Da lunedì 1 dicembre Dentro la Notizia dalle due ore di settembre passa ad un'ora circa. Il talk show condotto da Gianluigi Nuzzi doveva essere la grande risposta alla Vita di Diretta di Alberto Matano, puntando tutto sul re della cronaca nera Mediaset. I risultati non sono stati quelli attesi. Se a settembre Dentro la Notizia durava dalle 16.45 alle 18.45, il minutaggio si è via via accorciato fino ad arrivare a dimezzarsi. L'inizio è passato e rimarrà alle 16.55 ma al posto di finire alle 18.45 si è prima optato di accorciare alle 18.

