Arezzo, 29 novembre 2025 – Ultimo appuntamento, martedì 2 dicembre, del ciclo di conferenze sulle famiglie signorili del territorio aretino nel medio evo, organizzato dalla Società storica con il patrocinio del Comune di Arezzo. Alle ore 17,30, all’ Auditorium Ducci di via Cesalpino, Luca Berti parlerà della nobiltà e del notabilato aretino nel loro insieme sullo scorcio del medioevo. L’ingresso all’incontro è libero e gratuito. Curato dallo stesso Berti e da Gian Paolo Scharf, il ciclo di conferenze della Società storica, articolatosi attraverso otto incontri, si è proposto di fare un ritratto di quello che fu per secoli il ceto dirigente aretino e di delineare la storia di alcuni fra i più importanti gruppi agnatizi del nostro territorio, i loro rapporti con i soggetti politici sovra e sotto-ordinati ed in particolare con il Comune cittadino, il loro radicamento territoriale, le divisioni ed i conflitti di questa aristocrazia militare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ultimo appuntamento del ciclo di conferenze sulle famiglie signorili del territorio aretino nel medio evo