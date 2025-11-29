Ultimissime Inter LIVE | Luis Henrique potrebbe prendere il posto di Mkhitaryan contro il Pisa! Le ultime
Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Table of Contents. Ultimissime Inter Live di SABATO 29 NOVEMBRE. Ultimissime Inter Live di VENERDI’ 28 NOVEMBRE. Ultimissime Inter Live di GIOVEDI’ 27 NOVEMBRE. Ultimissime Inter Live di MERCOLEDI’ 26 NOVEMBRE. Ultimissime Inter Live di MARTEDI’ 25 NOVEMBRE. Ultimissime Inter Live di LUNEDI’ 24 NOVEMBRE. 🔗 Leggi su Internews24.com
Approfondisci con queste news
Sky – Inter, la formazione: ecco le ultimissime sulle scelte di Chivu per l’Atletico Vai su X
Le ultimissime sull'Inter pre-Atletico: Carlos Augusto o Luis Henrique a destra? - facebook.com Vai su Facebook
Serie A, 13^ giornata LIVE: chance Luis Henrique nell'Inter, gioca Conceicao - Di seguito le ultime dai campi, raccolte dai corrispondenti di TMW, in merito alla 13^ giornata di Serie A: COMO- Si legge su tuttomercatoweb.com
Inter, il derby influenza anche il mercato: il caso Luis Henrique, il clamoroso scambio con la Roma e la voce sul Dibu Martinez - Inter, il derby con il Milan può gettare le basi anche per il mercato di gennaio: Luis Henrique non convince, mentre spunta una voce sul Dibu Martinez ... Come scrive sport.virgilio.it
LIVE - Ora SOLO FATTI, a PISA per VINCERE: LAUTARO dalla PANCHINA? Da LUIS HENRIQUE a MIKI: le ULTIMISSIME - Inter, match in programma domenica pomeriggio e valido per la 13a giornata di Serie A. Lo riporta msn.com