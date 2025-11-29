Ultima estrazione Superenalotto oggi | i numeri fortunati di Lotto e 10eLotto sabato 29 novembre 2025

Milano, 29 novembre 2025 – Continua la caccia al “tesoro”: nuova estrazione di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto, oggi, sabato 29 novembre 2025. Per chi dovesse indovinare la sestina vincente c’è in palio un maxi premio da 84 milioni di euro. L’ultimo “6” è stato centrato il 22 maggio, a Desenzano del Garda: con una schedina da 5 euro un fortunato vincitore si è portato in casa 35 milioni di euro. Se vi siete persi l’esito di qualche concorso passato, potete controllare il nostro archivio storico delle estrazioni. Seguite con noi dalle 20 la diretta delle estrazioni. Superenalotto. Quote. Lotto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ultima estrazione Superenalotto oggi: i numeri fortunati di Lotto e 10eLotto, sabato 29 novembre 2025

Altri contenuti sullo stesso argomento

Ultima estrazione di novembre, c’è una sorpresa ad attenderti? Controlla subito tutti i tuoi scontrini. #LotteriadegliScontrini ? https://bit.ly/LotteriaDegliScontrini_Estrazioni2025 - facebook.com Vai su Facebook

Ultima estrazione Superenalotto oggi: i numeri fortunati di Lotto e 10eLotto, sabato 29 novembre 2025 - Questi sono i numeri vincenti del Superenalotto, che insieme compongono la sestina vincente : ... Scrive ilgiorno.it

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi sabato 29 novembre 2025: numeri vincenti e quote - SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto serale di sabato 29 novembre 2025 con i numeri estratti in tempo reale dalle ore 20:00 su Fanpage ... Segnala fanpage.it

Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di sabato 29 novembre 2025: numeri vincenti e quote di oggi in diretta - Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto, i numeri vincenti di sabato 29 novembre 2025: su Leggo. Segnala msn.com