Uil funzione pubblica Palermo e Sicilia nasce la nuova realtà sindacale unificata

Primo consiglio unificato regionale della Uil Fpl e della Uilpa Palermo e Sicilia: un momento storico di rafforzamento della rappresentanza dei lavoratori pubblici nel territorio regionale. I lavori, tenutisi a Palermo, hanno visto, tra gli altri, la presenza e gli interventi della segretaria. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Il Ministero della Funzione Pubblica conferma ciò che FP CGIL sostiene da tempo: la flat tax al 5% sugli straordinari degli infermieri vale anche per la pronta disponibilità. Un chiarimento necessario dopo settimane di confusione, che ora costringerà l'agenzia d - facebook.com Vai su Facebook

Il Dipartimento della Funzione Pubblica apre un sondaggio per il personale PA sull’uso e la conoscenza dell’ #AI . Obiettivo: migliorare formazione e competenze digitali. Partecipa entro l’11/12 gdc.ancidigitale.it/indagine-sulla… Vai su X

UIL Funzione Pubblica Palermo e Sicilia, nasce la nuova realtà sindacale unificata. I segretari generali regionali Totò Sampino e Alfonso Farruggia: “Un momento storico per ... - Primo Consiglio unificato regionale della UIL FPL e della UILPA Palermo e Sicilia: un momento storico di rafforzamento ... Da lavalledeitempli.net

Sciopero generale, le ragioni di CGIL e UIL Funzione pubblica e sanità - Per i due sindacati la mobilitazione di venerdì 29 novembre vuole difendere i diritti e la salute di tutti i cittadini, entrambi minacciati ... Secondo rainews.it

Uil funzione pubblica, bis per Michele Bertaccini - Michele Bertaccini, 35 anni, laureato in Giurisprudenza, da diversi anni all’interno della Uil- Lo riporta ilrestodelcarlino.it