Uguaglianza rispetto e tutela delle donne | confronto a più voci a Palazzo Alvaro

Un confronto a più voci sulle tematiche dell’uguaglianza, rispetto e tutela delle donne, promosso dalla Città metropolitana di Reggio Calabria si è svolto a Palazzo Alvaro.L’iniziativa, coordinata dalla dott.ssa Daniela De Blasio e alla quale ha preso parte anche una delegazione di studenti, è. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it