UFFICIALE – Si opera | c’è il comunicato del Napoli
Non arrivano delle buone nuove per quanto riguarda il Napoli e Antonio Conte. Tanti gli infortuni finora accusati dai giocatori partenopei, creando ben più di un grattacapo al tecnico. Uno di questi è Billy Gilmour, che dovrà operarsi. Gilmour deve operarsi: l’annuncio del Napoli. L’annuncio arriva direttamente dai canali ufficiali del club partenopeo. Billy Gilmour, fermatosi il 1° novembre nel match tra Napoli e Como, dovrà operarsi. Out a causa della pubalgia, alla fine lo staff medico partenopeo ha deciso per l’operazione. Quest’ultima avverrà lunedì a londra. “NOTA MEDICA – Billy Gilmour si opererà lunedì a Londra e sarà assistito dal dott. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
