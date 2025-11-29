UE approvata risoluzione per tutelare i minori online | social vietati sotto i 16 anni

Il Parlamento europeo ha approvato il 26 novembre una risoluzione non vincolante con 483 voti favorevoli, 92 contrari e 86 astensioni per rafforzare la tutela dei minori nel mondo digitale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

La risoluzione, approvata questa mattina dall'Eurocamera riunita a Strasburgo, critica il piano proposto da Donald Trump: "L'ambivalenza di Washington è dannosa ai fini di una pace duratura" - facebook.com Vai su Facebook

NON-VOTATE-MAI-PER-NESSUN-MOTIVO-QUESTO-SCHIFO. Al Parlamento Europeo la risoluzione sul piano di pace per l'Ucraina è stata approvata a larghissima maggioranza con 401 voti a favore. Tra gli italiani, gli unici a non appoggiare la risoluzione Vai su X

Social network solo dai 16 anni in su: cosa ha deciso la Ue - Bruxelles ha approvato una risoluzione che impone la verifica dell’età con un’app e, in alternativa, il consenso dei genitori. Come scrive avvenire.it

Ue: l'Aula del Senato ha approvato la risoluzione di maggioranza - L'Aula del Senato ha approvato la risoluzione presentata dalla maggioranza dopo le comunicazioni della ... Da ilsole24ore.com