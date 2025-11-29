UE approvata risoluzione per tutelare i minori online | social vietati sotto i 16 anni

Orizzontescuola.it | 29 nov 2025

Il Parlamento europeo ha approvato il 26 novembre una risoluzione non vincolante con 483 voti favorevoli, 92 contrari e 86 astensioni per rafforzare la tutela dei minori nel mondo digitale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

