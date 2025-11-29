Ucrainasi dimette consigliere Zelensky

5.35 Si è dimesso Andriy Yermak, consigliere e braccio destro del presidente ucraino Zelensky, dopo che gli agenti anticorruzione hanno perquisito la sua casa e i suoi uffici. Yermak ha guidato la delegazione ucraina ai negoziati con gli Usa a Ginevra, ed è considerato il secondo politico più potente dopo Zelensky. Le sue dimissioni complicano la posizione di Kiev nei negoziati di pace. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it