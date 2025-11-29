Ucraina Zelensky rimuove il suo braccio destro e capo negoziatore della pace travolto dallo scandalo corruzione
Roma, 29 novembre 2025 – L’ombra della corruzione in Ucraina complica i negoziati di pace, proprio mentre Mosca aumenta la sua offensiva a est. Il potente capo di gabinetto e principale negoziatore, Andriy Yermak, si è dimesso dopo che gli investigatori dell'Agenzia Nazionale Anticorruzione (NABU) hanno fatto irruzione in casa sua nell’ambito di un’ampia inchiesta. Il presidente Volodymyr Zelensky lo aveva messo a capo del team che deve discutere i termini per lo stop della guerra solo la scorsa settimana, nonostante le crescenti pressioni da parte di esponenti dell'opposizione per rimuovere il suo controverso consigliere, nonché amico fraterno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
