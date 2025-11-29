Ucraina Zelensky rimuove il suo braccio destro e capo negoziatore della pace travolto dallo scandalo corruzione

Quotidiano.net | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 29 novembre 2025 – L’ombra della corruzione in Ucraina complica i negoziati di pace, proprio mentre Mosca aumenta la sua offensiva a est. Il potente  capo di gabinetto e principale negoziatore, Andriy Yermak, si è dimesso  dopo che gli investigatori dell'Agenzia Nazionale Anticorruzione (NABU) hanno fatto irruzione in casa sua nell’ambito di un’ampia inchiesta. Il presidente Volodymyr Zelensky  lo aveva messo a capo del team che deve discutere i termini per lo stop della guerra solo la scorsa settimana, nonostante le crescenti pressioni da parte di esponenti dell'opposizione per rimuovere il suo controverso consigliere, nonché amico fraterno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

ucraina zelensky rimuove il suo braccio destro e capo negoziatore della pace travolto dallo scandalo corruzione

© Quotidiano.net - Ucraina, Zelensky rimuove il suo braccio destro e capo negoziatore della pace travolto dallo scandalo corruzione

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

ucraina zelensky rimuove suoUcraina, Zelensky rimuove il suo braccio destro e capo negoziatore della pace travolto dallo scandalo corruzione - Andriy Yermak, fidato consigliere del presidente, si è dimesso. Si legge su quotidiano.net

ucraina zelensky rimuove suoScandalo corruzione in Ucraina, Zelensky licenzia il suo Capo di gabinetto - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rimosso il suo capo di gabinetto e principale negoziatore, Andriy Yermak. Si legge su laprovinciacr.it

ucraina zelensky rimuove suoGuerra Ucraina, Zelensky caccia Yermak dopo lo scandalo corruzione. «Vado al fronte, disgustato da mancato sostegno» - «Vado al fronte e sono pronto a qualsiasi rappresaglia. ilgazzettino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Ucraina Zelensky Rimuove Suo