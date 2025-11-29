Ucraina Zelensky licenzia Yermak dopo lo scandalo corruzione | ora a capo dei negoziati c’è Umerov

Le dimissioni di Andriy Yermak sono giunte in un momento piuttosto complesso. Mentre proseguono i raid russi sulle città ucraine e mentre si lavora per costruire un piano di pace che risponda alle richieste del Paese invaso, uno dei principali membri del governo di Kiev sono caduti sotto i colpi di uno scandalo di dimensioni internazionali. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ucraina, Zelensky licenzia Yermak dopo lo scandalo corruzione: ora a capo dei negoziati c’è Umerov

