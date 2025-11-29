Perquisizioni, dimissioni e negoziati in fiamme: l’Ucraina vive un trip politico dove realtà e paranoia si rincorrono Kiev si sveglia con il battito accelerato, come dopo una notte passata a masticare paranoia e caffè bruciato. Qualcuno dice “terremoto politico”, ma sembra più un pugno allo s. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Ucraina, Yermak fuori gioco: Kiev in delirio, il palazzo trema, lo staff di Zelensky implode e l’aria puzza di corruzione