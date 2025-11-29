Ucraina Umerov nuovo capo delegazione in Usa

Sarà Rustem Umerov, già ministro della Difesa e attualmente segretario del Consiglio per la Sicurezza Nazionale, a guidare il gruppo di rappresentanza ucraino arrivato negli Stati Uniti per il confronto sul piano di pace: la decisione, formalizzata da Volodymyr Zelensky tramite decreto, è stata riportata dai media di Kyiv. Il ruolo che fino al 28 novembre era nelle mani del dimissionario Andriy Yermak passa dunque a Umerov dopo le dimissioni del consigliere presidenziale coinvolto nello scandalo corruzione, mentre nella squadra incaricata dei colloqui resta confermata la presenza del responsabile dell’intelligence militare, Kirylo Budanov. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Ucraina, Umerov nuovo capo delegazione in Usa

