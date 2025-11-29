Ucraina terremoto tra i fedelissimi di Zelensky | Yermak si dimette dopo lo scandalo sulla corruzione

Il licenziamento arriva in un momento piuttosto delicato. La scorsa settimana, la presentazione di un piano di pace da parte del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha riacceso la macchina dei negoziati, che in questi mesi sembrava essersi irrimediabilmente inceppata. Oggi, Yermak avrebbe dovuto recarsi negli Usa per trattare con Kushner e Witkoff sulla pace a Kiev. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

