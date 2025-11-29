Ucraina terremoto corruzione | si dimette Yermak braccio destro di Zelensky
(Adnkronos) – Terremoto a Kiev, l'inchiesta sulla corruzione arriva ai vertici dell'Ucraina. Andriy Yermak, capo dello staff e uno dei più stretti collaboratori del presidente Volodymyr Zelensky, si è dimesso dopo le perquisizioni effettuate nella sua casa dalle agenzia anticorruzione nazionali. Yermak è stato sinora protagonista dei colloqui con gli Stati Uniti nella ricerca di . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Argomenti simili trattati di recente
Terremoto in Ucraina: si dimette Andriy Yermak, il capo staff di Zelensky sfiorato dallo scandalo corruzione- - facebook.com Vai su Facebook
Terremoto in Ucraina: si dimette Andriy Yermak, il capo staff di Zelensky sfiorato dallo scandalo corruzione Vai su X
Ucraina, terremoto corruzione: si dimette Yermak, braccio destro di Zelensky - Le perquisizioni, però, arrivano a due settimane dall'avvio di una dirompente inchiesta sulla corruzione legata alle infrastrutture energetiche del paese. adnkronos.com scrive
Scandalo corruzione in Ucraina, si dimettono due ministri - Terremoto politico in Ucraina: a stretto giro si sono infatti dimessi il ministro della Giustizia, German Galushchenko, e quella dell’Energia, Svitlana Grynchuk. Secondo msn.com