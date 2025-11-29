Ucraina terremoto corruzione | si dimette Yermak braccio destro di Zelensky

(Adnkronos) – Terremoto a Kiev, l'inchiesta sulla corruzione arriva ai vertici dell'Ucraina. Andriy Yermak, capo dello staff e uno dei più stretti collaboratori del presidente Volodymyr Zelensky, si è dimesso dopo le perquisizioni effettuate nella sua casa dalle agenzia anticorruzione nazionali. Yermak è stato sinora protagonista dei colloqui con gli Stati Uniti nella ricerca di . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com