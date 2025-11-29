Ucraina si dimette il consigliere di Zelensky Andriy Yermak

Si è dimesso Andriy Yermak, consigliere presidenziale e figura chiave accanto a Volodymyr Zelensky, all’indomani della perquisizione effettuata nel suo appartamento nell’ambito dell’indagine su un presunto giro corruttivo da 100 milioni di euro. Il presidente ha rimarcato che «non ci dovrebbe essere motivo di essere distratti da nient’altro che dalla difesa dell’Ucraina». Le indiscrezioni indicavano inoltre che Yermak fosse in procinto di raggiungere gli Stati Uniti per partecipare a delicate discussioni di pace: secondo quanto riferito da Axios, sarebbe dovuto arrivare «a Miami per colloqui con la squadra del presidente Trump sul piano di pace», insieme a una delegazione di consiglieri di Zelensky. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Ucraina, si dimette il consigliere di Zelensky Andriy Yermak

Altri contenuti sullo stesso argomento

Il Sole 24 ORE. . ? Leggi qui l'articolo: https://www.ilsole24ore.com/art/ucraina-scandalo-corruzione-si-dimette-andrii-yermak-braccio-destro-zelensky-AHDJ8y0D #Ucraina #corruzione #IlSole24Ore - facebook.com Vai su Facebook

Ucraina, scandalo corruzione: si dimette il braccio destro di Zelensky Andriy Yermak Vai su X

Scandalo corruzione, si dimette Yermak: consigliere e braccio destro di Zelensky - Dopo perquisizioni degli investigatori nell'ambito dell'inchiesta: "Gli inquirenti non hanno alcun ostacolo", ha detto Yermak. Riporta rainews.it

Ucraina, si dimette Andriy Yermak: il consigliere più vicino a Zelensky lascia l’incarico - Andriy Yermak, consigliere di Zelensky, si dimette dopo perquisizioni anticorruzione. Si legge su ilmetropolitano.it

Si dimette Yermak, consigliere e braccio destro Zelensky - Il consigliere presidenziale e stretto alleato di Volodymyr Zelensky, Andriy Yermak, si è dimesso dopo la perquisizione del suo appartamento nell'ambito dell'inchiesta su uno scandalo corruzione da 10 ... Come scrive msn.com