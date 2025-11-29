Ucraina si dimette capo staff Zelensky dopo perquisizioni dell’autorità anticorruzione proseguono i negoziati di pace
Proseguono i negoziati per trovare un accordo su un piano di pace, ma Mosca chiede la resa delle truppe di Kiev nel Donbass. Si dimette il capo staff di Zelensky, Andriy Yermak, dopo perquisizioni dell'autorità anticorruzione. 🔗 Leggi su Fanpage.it
