Ucraina scandalo corruzione | Yermak si dimette dopo le perquisizioni

La lampada di Ali Baba si è rotta e i desideri del presidente Volodymyr Zelensky ora dovranno essere espressi altrove. Andriy Yermak, capo dell’ufficio presidenziale dal 2020, secondo molti l’uomo . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Ucraina, scandalo corruzione: Yermak si dimette dopo le perquisizioni

Ucraina, scandalo corruzione: si dimette Andrii Yermak, braccio destro di Zelensky

Ucraina, scandalo corruzione: si dimette il braccio destro di Zelensky Andriy Yermak

Ucraina, scandalo corruzione: si dimette Andrii Yermak, braccio destro di Zelensky - Il presidente perde il suo uomo più potente nel pieno delle pressioni Usa per un accordo con Mosca, mentre l'inchiesta sul maxi scandalo energetico mette alla prova la credibilità anticorruzione di Ky ...

Scandalo corruzione, si dimette Yermak: consigliere e braccio destro di Zelensky - Dopo perquisizioni degli investigatori nell'ambito dell'inchiesta: "Gli inquirenti non hanno alcun ostacolo", ha detto Yermak.

Ucraina: Yermak si dimette dopo scandalo corruzione - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato venerdì le dimissioni del suo capo di gabinetto Andriy Yermak, figura centrale del ...