Ucraina raid russo su Kiev | almeno due morti Yermak licenziato da Zelensky per lo scandalo corruzione | Vado al fronte disgustato dal mancato sostegno

Nella notte tra venerdì e sabato, un attacco con droni russi ha colpito Kiev, provocando almeno due morti e 10 feriti. Le autorità locali, citate dai media, hanno riferito che diversi quartieri della capitale sono stati danneggiati, con edifici e abitazioni colpite dai bombardamenti. I raid di Mosca in Ucraina, cominciati venerdì sera e proseguiti questa mattina – sabato 29 novembre -, hanno lasciato oltre 600mila persone senza elettricità, ha annunciato il Ministero dell’Energia ucraino. «Oltre 500mila utenti a Kiev, più di 100mila nella regione di Kiev e quasi 8mila nella regione di Kharkiv sono rimasti senza elettricità», ha dichiarato. 🔗 Leggi su Open.online

