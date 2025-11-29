Ucraina news in diretta | Umerov nuovo capo delegazione negoziati in Usa Zelensky | Troverà un modo per finire la guerra
Proseguono i negoziati sul piano di pace in Ucraina, mentre nel Paese si dimette Yermak, consigliere e braccio destro Zelensky. Nella notte droni russi su Kiev. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Pesante attacco russo con droni su Kiev, un morto e 11 feriti Vai su X
Putin chiede agli Usa il riconoscimento dei territori occupati in Ucraina e rifiuta colloqui con Kiev. Cresce l’incertezza diplomatica tra Mosca, Washington e Kiev ? https://l.euronews.com/FpW3 - facebook.com Vai su Facebook
Guerra Ucraina, news in diretta: si dimette Yermak, doveva partecipare ai negoziati. Droni russi su Kiev nella notte - Proseguono i negoziati sul piano di pace in Ucraina, mentre nel Paese si dimette Yermak, consigliere e braccio destro Zelensky ... Da fanpage.it
Umerov, l’uomo della sicurezza che Zelensky manda a trattare con gli Usa - Dopo il terremoto seguito alle dimissioni di Yermak, il presidente punta sul profilo duro e pragmatico del leader tartaro di Crimea per guidare una nuova fase dei negoziati ... Secondo msn.com
Ucraina, Putin: Stop guerra solo se Kiev lascia Donbass. Wsj: piano tedesco contro Mosca - Leggi su Sky TG24 l'articolo Ucraina, Putin: Stop guerra solo se Kiev lascia Donbass. tg24.sky.it scrive