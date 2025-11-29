Ucraina massiccio raid russo su Kiev | gli edifici devastati nella capitale

Nella notte un massiccio attacco russo con droni e missili ha danneggiato edifici residenziali in diverse zone di Kiev, in Ucraina. Almeno 2 persone sono morte e almeno altre 10 sono rimaste ferite, tra cui un bambino. Lo ha riferito il servizio di emergenza statale ucraino. A fare la conta dei danni è stato il sindaco Vitaliy Klitschko. “Nel quartiere di Svyatoshyn, i detriti hanno colpito l’ingresso di un edificio residenziale di tre piani. Nel quartiere di Darnytsia, i detriti sono caduti sul tetto di un edificio a due piani. Nel quartiere Shevchenkivskyi, a causa della caduta di detriti da un edificio di 14 piani, gli appartamenti al 4° e 5° piano sono in fiamme. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, massiccio raid russo su Kiev: gli edifici devastati nella capitale

