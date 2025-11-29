Ucraina massiccio attacco russo su Kiev | almeno una vittima

Nella notte un massiccio attacco russo con droni e missili ha danneggiato edifici residenziali in diverse zone di Kiev. Una persona è morta e almeno altre 11 sono rimaste ferite, tra cui un bambino. Lo ha riferito il servizio di emergenza statale ucraino. A fare la conta dei danni è stato il sindaco Vitaliy Klitschko. “Nel quartiere di Svyatoshyn, i detriti hanno colpito l’ingresso di un edificio residenziale di tre piani. Nel quartiere di Darnytsia, i detriti sono caduti sul tetto di un edificio a due piani. Nel quartiere Shevchenkivskyi, a causa della caduta di detriti da un edificio di 14 piani, gli appartamenti al 4° e 5° piano sono in fiamme. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, massiccio attacco russo su Kiev: almeno una vittima

News recenti che potrebbero piacerti

#Ucraina, “massiccio” attacco di droni russi a #Zaporizhzhia -#Russia - facebook.com Vai su Facebook

Ucraina news oggi, massiccio attacco russo con missili e droni: colpite varie centrali, black-out e feriti Vai su X

Ucraina, almeno sei morti e 13 feriti nel massiccio attacco russo lanciato nella notte - «Gli obiettivi principali di Mosca erano il settore energetico e tutto ciò che mantiene la vita normale», ha scritto Zelensky su X, precisando che «quattro droni hanno attraversato lo spazio aereo di ... Segnala editorialedomani.it

Ucraina, missili russi su Kharkiv e Zaporizhzhia: esplosioni e feriti, Mosca avanza - La Russia ha sferrato un massiccio attacco sul territorio ucraino, lanciando centinaia di droni in diverse zone. Riporta today.it

Ucraina, nuovo massiccio attacco russo: almeno 25 morti a Ternopil. Allerta in Polonia e Romania - Un nuovo attacco russo nella notte ha colpito l’Ucraina occidentale, causando almeno 25 morti — tra cui tre bambini — e decine di feriti nella città di Ternopil. Si legge su online-news.it