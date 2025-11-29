Ucraina l' ora dei veleni che lascia a Vladimir Putin la prossima mossa

Quando finisce una guerra tra Stati? Quando uno dei due contendenti schiaccia l’esercito nemico; quando un governo che sostiene lo sforzo bellico implode per una crisi economica; quando crolla il sostegno dell’opinione pubblica; quando gli alleati cominciano a dubitare della strategia, dell’integrità dello Stato, dei militari e delle leadership politiche.  L’Ucraina non sta perdendo la guerra e la Russia non la sta vincendo, ma le inchieste sulla corruzione a Kiev stanno plasmando una potente crisi interna, spingendo Zelensky su un triplo fronte: quello con gli Stati Uniti, per non perdere l’appoggio di Trump; quello con l’Europa, dove la Russia concentra la sua “disinformatia” e appare difficile dare il via libera a un ingresso dell’Ucraina nell’Unione senza riforme e democrazia; quello con Putin, che è il nemico con cui si dovrebbe trattare una tregua e non dà segni di volerla. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

