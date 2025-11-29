Ucraina Kiev rivendica l' attacco a due petroliere | Sono la flotta ombra russa | Si dimette il braccio destro di Zelensky Yermak | Sono disgustato vado al fronte

Putin pronto a discutere del piano proposto da Trump: "La prossima settimana una delegazione statunitense arriverà a Mosca". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Ucraina, Kiev rivendica l'attacco a due petroliere: "Sono la flotta ombra russa" | Si dimette il braccio destro di Zelensky, Yermak: "Sono disgustato, vado al fronte"

Ucraina, massiccio raid russo su Kiev: gli edifici devastati nella capitale

Ucraina, attacco russo su Kiev: i soccorritori entrano nel palazzo sventrato dai missili

Kiev attacca due petroliere nel mar Nero: “È la flotta ombra russa”. Raid di Mosca nella notte, 600mila senza elettricità - L’Ucraina ha rivendicato gli attacchi a due petroliere, la Virat e la Kairos, colpite da droni navali al largo della costa turca nel mar Nero, sostenendo che le navi fossero parte della “flotta ombra” ... Scrive ilfattoquotidiano.it

La lunga notte di Kiev sotto attacco: il suono delle sirene, i droni e la contraerea in azione - Nella notte un massiccio attacco russo con droni e missili ha danneggiato edifici residenziali in diverse zone di Kiev. Come scrive lastampa.it

Attacchi russi a Kiev, blackout e risposta ucraina: Umerov guida la delegazione per la pace - Ucraina attacca petroliere e terminal, mentre Umerov assume la guida della delegazione negoziale ... Lo riporta msn.com