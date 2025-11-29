Ucraina il piano di Orbán per il dopoguerra | Stato ucraino cuscinetto tra Russia e Nato a Mosca territori del sud-est – come anticipato dal GdI

Il premier ungherese prefigura una linea di divisione lungo la quale "i territori negoziati resteranno sotto controllo russo", mentre "tutte le terre a ovest di quella linea – fino al confine orientale della Nato – costituiranno uno Stato ucraino ridotto", come anticipato dal Giornale d'Italia. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Ucraina, il piano di Orbán per il dopoguerra: “Stato ucraino cuscinetto tra Russia e Nato, a Mosca territori del sud-est” – come anticipato dal GdI

