Ucraina il piano di Orban per dopoguerra | Kiev cuscinetto tra Russia e Nato

(Adnkronos) – "L’Ucraina dovrà diventare uno Stato cuscinetto tra Russia e Nato". Il primo ministro ungherese Viktor Orbán ha sintetizzato così la sua visione per il futuro di Kiev in un’intervista al quotidiano tedesco Die Welt. Secondo il premier, il dopoguerra dovrà portare a "concessioni territoriali inevitabili" a favore di Mosca. Orbán immagina un accordo . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Leggi anche questi approfondimenti

Agenzia Vista. . Piano pace Trump, von der Leyen: Niente sull’Ucraina senza l’Ucraina - facebook.com Vai su Facebook

Il #Cremlino apre alla discussione sul piano per l’ #Ucraina proposto dagli Stati Uniti. “Una base per la trattativa” - dice Putin - che però aggiunge: “Un cessate il fuoco è possibile solo se Kyiv lascerà il Donbass”. #Tg1 Stefano Fumagalli Vai su X

Ucraina, il piano di Orban per dopoguerra: "Kiev cuscinetto tra Russia e Nato" - Secondo il premier ungherese, il dopoguerra dovrà portare a 'concessioni territoriali inevitabili' a favore di Mosca ... Secondo adnkronos.com

Piano pace Usa in Ucraina, Orban difende Trump e stronca Bruxelles: "La leadership europea ha perso la bussola" - Il piano di pace in 28 punti proposto da Donald Trump per il conflitto in Ucraina ha suscitato reazioni eterogenee sull’arena internazionale. Riporta tag24.it

Ucraina, per Orban il piano Usa mira "a non fare entrare Europa in guerra": le parole del leader ungherese - (LaPresse) Il primo ministro ungherese Viktor Orbán ha affermato che il piano del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per porre fine ... Si legge su stream24.ilsole24ore.com