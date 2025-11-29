Ucraina attacco russo su Kiev | almeno un morto | Si dimette il braccio destro di Zelesnky Yermak | Sono disgustato vado al fronte

Putin pronto a discutere del piano proposto da Trump: "La prossima settimana una delegazione statunitense arriverà a Mosca". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Ucraina, attacco russo su Kiev: almeno un morto | Si dimette il braccio destro di Zelesnky, Yermak: "Sono disgustato, vado al fronte"

In occasione della visita ufficiale in Kirghizistan, il presidente russo Vladimir Putin ha tenuto una lunga conferenza stampa con i giornalisti russi, rispondendo a numerose domande sul cosiddetto “piano di pace Trump” per l’Ucraina. “Noi riteniamo in linea di m Vai su X

Spiragli. Il presidente russo attende i mediatori inviati da Trump, ma ribadisce: “Cessate il fuoco se l’Ucraina si ritira dai territori”. Di Michela A. G. Iaccarino - facebook.com Vai su Facebook

Ucraina, a Kiev almeno un morto nel massiccio attacco russo. Il capo di gabinetto di Zelensky si dimette - Il capo dell'ufficio presidenziale, Yermak, ha rassegnato le sue dimissioni in seguito alle perquisizioni nell’ambito della grande indagine sulla corruzione ... Segnala editorialedomani.it

Ucraina, massiccio attacco russo su Kiev: almeno una vittima - Nella notte un massiccio attacco russo con droni e missili ha danneggiato edifici residenziali in diverse zone di Kiev. Lo riporta msn.com

Esplosioni sullo skyline di Kiev mentre la Russia lancia un attacco aereo sull'Ucraina - Sette persone sono morte martedì (25 novembre), quando le forze russe hanno lanciato una raffica di droni e missili ... Da msn.com