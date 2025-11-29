Ucraina attacco russo su Kiev | almeno un morto | Si dimette il braccio destro di Zelensky Yermak | Sono disgustato vado al fronte

Putin pronto a discutere del piano proposto da Trump: "La prossima settimana una delegazione statunitense arriverà a Mosca". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Ucraina, attacco russo su Kiev: almeno un morto | Si dimette il braccio destro di Zelensky, Yermak: "Sono disgustato, vado al fronte"

Altre letture consigliate

In occasione della visita ufficiale in Kirghizistan, il presidente russo Vladimir Putin ha tenuto una lunga conferenza stampa con i giornalisti russi, rispondendo a numerose domande sul cosiddetto “piano di pace Trump” per l’Ucraina. “Noi riteniamo in linea di m Vai su X

Spiragli. Il presidente russo attende i mediatori inviati da Trump, ma ribadisce: “Cessate il fuoco se l’Ucraina si ritira dai territori”. Di Michela A. G. Iaccarino - facebook.com Vai su Facebook

Ucraina sotto attacco: raid russo su Kiev provoca un morto e 11 feriti, incendi in città - Una persona è stata uccisa e altre undici sono rimaste ferite in un raid aereo russo che ha colpito Kiev all’alba. Segnala affaritaliani.it

Ucraina, a Kiev almeno un morto nel massiccio attacco russo. Il capo di gabinetto di Zelensky si dimette - Il capo dell'ufficio presidenziale, Yermak, ha rassegnato le sue dimissioni in seguito alle perquisizioni nell’ambito della grande indagine sulla corruzione ... Secondo editorialedomani.it

Esplosioni sullo skyline di Kiev mentre la Russia lancia un attacco aereo sull'Ucraina - Sette persone sono morte martedì (25 novembre), quando le forze russe hanno lanciato una raffica di droni e missili ... Segnala msn.com