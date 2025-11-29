Ucraina attacco russo su Kiev | almeno un morto | Putin pronto a discutere del piano Usa

Yermak si è dimesso da capo dell'ufficio presidenziale di Zelensky. Putin: "La prossima settimana una delegazione statunitense arriverà a Mosca". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Ucraina, attacco russo su Kiev: almeno un morto | Putin pronto a discutere del piano Usa

In occasione della visita ufficiale in Kirghizistan, il presidente russo Vladimir Putin ha tenuto una lunga conferenza stampa con i giornalisti russi, rispondendo a numerose domande sul cosiddetto “piano di pace Trump” per l’Ucraina. “Noi riteniamo in linea di m Vai su X

Spiragli. Il presidente russo attende i mediatori inviati da Trump, ma ribadisce: “Cessate il fuoco se l’Ucraina si ritira dai territori”. Di Michela A. G. Iaccarino - facebook.com Vai su Facebook

Esplosioni sullo skyline di Kiev mentre la Russia lancia un attacco aereo sull'Ucraina - Sette persone sono morte martedì (25 novembre), quando le forze russe hanno lanciato una raffica di droni e missili ... Lo riporta rainews.it

Kiev: 'Attacco russo con droni sulla capitale, un morto' - Un attacco con droni russi ha colpito Kiev nella notte tra venerdì e sabato provocando almeno un morto e undici feriti, tra cui una donna e un adolescente. Scrive ansa.it

Ucraina, Putin: Stop guerra solo se Kiev lascia Donbass. Wsj: piano tedesco contro Mosca - Leggi su Sky TG24 l'articolo Ucraina, Putin: Stop guerra solo se Kiev lascia Donbass. Come scrive tg24.sky.it