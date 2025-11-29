Ucraina attacco russo su Kiev | almeno due morti | Si dimette il braccio destro di Zelensky Yermak | Sono disgustato vado al fronte

Putin pronto a discutere del piano proposto da Trump: "La prossima settimana una delegazione statunitense arriverà a Mosca". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Ucraina, attacco russo su Kiev: almeno due morti | Si dimette il braccio destro di Zelensky, Yermak: "Sono disgustato, vado al fronte"

In occasione della visita ufficiale in Kirghizistan, il presidente russo Vladimir Putin ha tenuto una lunga conferenza stampa con i giornalisti russi, rispondendo a numerose domande sul cosiddetto “piano di pace Trump” per l’Ucraina. “Noi riteniamo in linea di m Vai su X

Spiragli. Il presidente russo attende i mediatori inviati da Trump, ma ribadisce: “Cessate il fuoco se l’Ucraina si ritira dai territori”. Di Michela A. G. Iaccarino - facebook.com Vai su Facebook

Ucraina sotto attacco: raid russo su Kiev provoca un morto e 11 feriti, incendi in città - Una persona è stata uccisa e altre undici sono rimaste ferite in un raid aereo russo che ha colpito Kiev all’alba. Lo riporta affaritaliani.it

Ucraina, a Kiev almeno un morto nel massiccio attacco russo. Il capo di gabinetto di Zelensky si dimette - Il capo dell'ufficio presidenziale, Yermak, ha rassegnato le sue dimissioni in seguito alle perquisizioni nell’ambito della grande indagine sulla corruzione ... Come scrive editorialedomani.it

La lunga notte di Kiev sotto attacco: il suono delle sirene, i droni e la contraerea in azione - Nella notte un massiccio attacco russo con droni e missili ha danneggiato edifici residenziali in diverse zone di Kiev. Lo riporta lastampa.it