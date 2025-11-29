Uccideteli tutti | l' ordine Usa contro una barca al largo del Venezuela E Trump telefona a Maduro

Le parole del Segretario alla Guerra riferite a un attacco del 2 settembre e riportate dai media Usa. Che rivelano anche la telefonata (della scorsa settimana) tra Trump e Maduro. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - «Uccideteli tutti»: l'ordine Usa contro una barca al largo del Venezuela. E Trump telefona a Maduro

'Ordine di Hegseth in raid contro i narcos, uccideteli tutti' - L'attacco, il primo ordinato da Trump nell'ambito della dichiarata guerra ai narcos venezuelani, e condotto dai Seal, è del 2 settembre, al largo della costa di Trinidad: sarebbero stati uccisi due ... Riporta ansa.it

«Uccideteli tutti»: l'ordine Usa contro una barca al largo del Venezuela. E Trump telefona a Maduro - Le parole del Segretario alla Guerra riferite a un attacco del 2 settembre e riportate dai media Usa. Secondo msn.com

Strage nel Mar dei Caraibi, Pentagono smentisce tutto ma le immagini parlano. L’ordine di Hegseth: “Uccideteli tutti” - L'episodio, ricostruito in un'inchiesta dettagliata del Washington Post, pone seri interrogativi sulla legalità e l'etica delle azioni intraprese ... thesocialpost.it scrive