Uccide l' ex compagna e poi si toglie la vita | i due corpi trovati in casa dai carabinieri

Ilmessaggero.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CITTA' DELLA PIEVE (PERUGIA) - Omicidio-suicidio a Po' Bandino, al confine con la Toscana. Un uomo, un ex poliziotto in pensione, ha ucciso l'ex compagna nella sua abitazione e poi si. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

