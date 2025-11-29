Uccide l' ex compagna e poi si toglie la vita | i due corpi trovati in casa dai carabinieri a Po' Bandino

CITTA' DELLA PIEVE (PERUGIA) - Omicidio-suicidio a Po' Bandino, al confine con la Toscana. Un uomo, un ex poliziotto in pensione, ha ucciso l'ex compagna nella sua abitazione e poi si. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Uccide l'ex compagna e poi si toglie la vita: i due corpi trovati in casa dai carabinieri a Po' Bandino

