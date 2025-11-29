Uccide la compagna e si spara | Voleva lasciarlo cercava casa

29 nov 2025

Dalle indagini è emerso che la donna non aveva mai presentato denunce nei confronti del compagno. La pistola usata per il femminicidio-suicidio legalmente detenuta dall’uomo per uso sportivo. 🔗 Leggi su Repubblica.it

uccide la compagna e si spara voleva lasciarlo cercava casa

Uccide la compagna e si spara:"Voleva lasciarlo, cercava casa"

