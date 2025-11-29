Uccide la compagna e si spara | Voleva lasciarlo cercava casa

Dalle indagini è emerso che la donna non aveva mai presentato denunce nei confronti del compagno. La pistola usata per il femminicidio-suicidio legalmente detenuta dall’uomo per uso sportivo. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Uccide la compagna e si spara:“Voleva lasciarlo, cercava casa”

Approfondisci con queste news

Dramma a Perugia, uccide l’ex compagna e poi si toglie la vita https://nap.li/doUK - facebook.com Vai su Facebook

Spara alla compagna e si uccide: femminicidio-suicidio a Città della Pieve - Ha annunciato "una follia" a un suo conoscente lontano dall'Umbria ma quando i carabinieri, ai quali l'uomo ha dato l'allarme, sono arrivati in quella casa di Città della Pieve hanno trovato già morto ... Da ilgiornale.it

Omicidio suicidio choc. Uccide compagna e si spara. Lei era in permesso da Rsa - Dramma, alle 17 di ieri, in una piccola abitazione di via Stamira, 9, parallela al lungomare di San Benedetto, a breve distanza dalla sede universitaria. ilrestodelcarlino.it scrive

Spara alla compagna e si toglie la vita a San Benedetto: era appena uscita in permesso dalla Rsa - La tragedia si è consumata oggi, giovedì 16 ottobre, nella centralissima via Stamira di San ... Da ilrestodelcarlino.it