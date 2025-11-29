Twilight jackson rathbone ricorda quando pensava che un altro attore di harry potter interpretasse edward cullen

Jumptheshark.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ruolo di Edward Cullen nel franchise di Twilight è stato affidato a Robert Pattinson, riconosciuto come uno degli attori più iconici associati alla saga. La sua selezione, Ha rappresentato il risultato di un lungo percorso di candidature e di possibili alternative, che includono molti volti noti del mondo dello spettacolo. Di seguito, vengono analizzate le vicende legate ai candidati e alle scelte fatte durante il casting, con particolare attenzione alle curiosità e alle riflessioni emerse nel corso degli anni. il casting di edward cullen: le alternative e le candidature. estate 2008: le candidature per il ruolo di edward. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

twilight jackson rathbone ricorda quando pensava che un altro attore di harry potter interpretasse edward cullen

© Jumptheshark.it - Twilight jackson rathbone ricorda quando pensava che un altro attore di harry potter interpretasse edward cullen

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Twilight, Jackson Rathbone ricorda "l'umiliante" incontro con Ron Howard per un'audizione - Prima ancora di recitare in Twilight, Jackson Rathbone ha partecipato alle audizioni di un altro film associato a Ron Howard, un'audizione che ancora oggi ricorda con terrore e dispiacere. Segnala comingsoon.it

Twilight, Jackson Rathbone: "C'è un video di 8 minuti con i momenti in cui Kristen Stewart impreca sul set" - L'attore della saga fantasy ha svelato l'esistenza di una clip in cui la collega si arrabbia durante le riprese della trilogia tratta dai libri di Stephenie Meyer. Segnala movieplayer.it

twilight jackson rathbone ricordaTwilight: ecco quali star dei film originali non torneranno nel reboot - Alcuni attori della saga originale tratta dai libri di Stephenie Meyer svelano di non essere stati richiamati per la serie animata di Netflix Midnight Sun: "Lo abbiamo chiesto ma ci hanno detto no". Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Twilight Jackson Rathbone Ricorda