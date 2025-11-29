Tutti amano Raymond Patricia Heaton rivela il gesto segreto che le diede la parte | Mi serviva quel lavoro

La co-protagonista della serie con Ray Romano ha confessato in che modo è riuscita ad ottenere il ruolo nella sit-com che l'ha resa famosa. Grazie al suo ruolo in Tutti amano Raymond, Patricia Heaton vinse due Emmy Award come miglior attrice protagonista in una serie comedy per il suo ruolo di Debra Barone. Nel corso dello speciale CBS per il 30° anniversario della serie tv con protagonista Ray Romano, l'attrice ha raccontato in che modo è riuscita ad avere la parte della moglie del protagonista. Patricia Heaton ha ottenuto il ruolo in Tutti amano Raymond grazie ad un bacio "Avevo un bambino di 3 anni e uno di 1 nella mia vita. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

